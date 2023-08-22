Министр энергетики водных ресурсов Таджикистана Далер Джума заявил, что уже в апреле 2024 года страна полностью присоединится к Объединенной энергетической системе (ОЭС) Центральной Азии.

«‎Наша часть состоит из двух компонентов: западная система готова к подключению, но есть проблемы с северной, так как зимой этого года был большой расход электроэнергии, — отметил чиновник. — Таджикистан присоединится к Объединенной энергосистеме Центральной Азии в апреле 2024 года, к этому времени будут готовы оба компонента‎».

Изначально Душанбе планировал завершить все работы в этом направлении еще до конца 2022 года, но из-за технических сложностей дату пришлось перенести. Тем не менее первые шаги по замыканию «энергокольца» сделаны уже сейчас — министр Джума заявил, что первая линия передач на западе страны будет подключена к нему уже в ближайшие дни.

Объединенная энергетическая система Центральной Азии — это наследие Советского Союза, когда все республики подчинялись законам плановой экономики. «Система управлялась Координационно-диспетчерским центром в Ташкенте и позволяла балансировать сезонные колебания спроса на электроэнергию и потребности в воде в ирригационный период, — пишет таджикское независимое издание Asia Plus. — То есть в зимнее время Таджикистан и Кыргызстан накапливали воду в водохранилищах и получали электроэнергию и энергоресурсы (уголь и природный газ) из Узбекистана, Казахстана, Туркменистана. В летнее же время Таджикистан и Кыргызстан направляли накопленную зимой воду указанным странам для полива сельхозугодий. Также летом Таджикистан и Кыргызстан поставляли соседям электроэнергию, производимую в избыточном объеме».

Такая система продолжила работу и после распада СССР. Хотя еще в 1991 году было подписано соглашение о параллельной работе энергетических систем стран региона, а диспетчерский центр в Ташкенте был переименован в «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней Азии», де-факто энергокольцо работало до 2003 года, пока из него не выпало одно из звеньев — Туркменистан.

«Таджикистан был в свое время отделен от параллельной работы из-за многократных нарушений условий параллельной работы, причем это было совместно принятое решение остальных участников ОЭС ЦА, — сообщал в 2022 году сайт Министерства энергетики Узбекистана. — Сейчас при финансовой поддержке АБР (Азиатского банка развития — TRT на русском) активно ведется работа по переподключению энергосистемы Таджикистана к ОЭС ЦА, но, как показывает опыт, отключить можно одномоментно, а подключить обратно через достаточно большой промежуток времени требуется не один год совместных усилий».

Очевидно, что на ситуацию с объединенной энергосистемой влияли непростые отношения между прежним президентом Узбекистана Исламом Каримовым и его таджикским коллегой — Эмомали Рахмоном. Строительство Рогунской ГЭС, которое стало для Душанбе буквально национальной идеей, очень беспокоило Ташкент, хотя, как известно теперь, никаких серьезных рисков экологии Узбекистана проект не нес.

Разговоры о возвращении Таджикистана в ОЭС Центральной Азии начались в 2021 году. Предложение об этом озвучил зампред правительства России Александр Новак, а министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир ответил согласием, отметив, что «после запуска Рогунской ГЭС появится возможность кардинально изменить рынок энергетики и устранить дефицит электроэнергии в Центральной Азии».

Примечательно, что с одобрением об ОЭС высказывались и западные организации — такие как ОБСЕ. В разделе «Рекомендации» доклада «Повышение энергетической безопасности Центральной Азии» за 2022 год авторы пишут: «Страны Центральной Азии должны сотрудничать в разработке как общей стратегии энергетической безопасности, так и регионального механизма управления энергетикой, такого как ОЭС ЦА. Страны региона уже имеют собственные стратегии развития энергетики и частично восстановили двустороннее и многостороннее сотрудничество в торговле энергоносителями. Согласование стратегий отдельных стран с общей региональной стратегией и сотрудничество в контексте официального регионального соглашения позволят Центральной Азии использовать общие ресурсы для удовлетворения индивидуальных потребностей стран, обеспечивая при этом долгосрочную устойчивость энергоснабжения. Такое взаимовыгодное сотрудничество внутри региона представляется самым быстрым и прямым путем к энергетической безопасности в регионе».

О выгодах, которые несет Таджикистану возвращение в ОЭС, заявил и директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. В интервью Ia-centr.ru, отвечая на вопрос о том, какие выгоды Душанбе может получить от возвращения в проект, эксперт заключил: «Готовый рынок сбыта для электроэнергии, а также получение энергии с ТЭС соседних стран в периоды маловодности. По идее, это должно повысить безопасность энергоснабжения таджикистанских потребителей. Кроме того, можно ожидать увеличения инвестиционной привлекательности новых проектов в сфере энергетики и ускорения их реализации».