Кыргызстан рассматривает возможность экспортировать питьевую воду в страны Азии, Европы, а также в Китай. Об этом заявил председатель кабмина страны Акылбек Жапаров на встрече с главой китайской компании Qingdao Laoshan Mineral Water («Лаошан») Ваном Да.

«Мы [Кыргызстан] стоим у истоков ледников и готовы экспортировать экологически чистую питьевую воду в Китай, страны Европы и Азии. Мы нуждаемся в опыте таких компаний, как Лаошан», — заявил Жапаров во время поездки в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР).

По его словам, власти Кыргызстана готовы содействовать китайским инвесторам по всем направлениям двустороннего сотрудничества.

Представитель «Лаошан» Ван Да заявил, что его компания заинтересована в экспорте питьевой воды из Кыргызстана через КНР в страны Европы.

По данным Национального института стратегических исследований при президенте Кыргызстана, общий объем водных ресурсов в стране — 2458 км³, из них 71% приходится на озера, 26,4% на ледники и т.д.

По запасам воды республика занимает второе место в Центральной Азии, уступая лишь Таджикистану. Как минимум 40% водных ресурсов региона формируется в Кыргызстане, в то время как на Таджикистан приходится 60%. Поэтому эти страны называют «водонапорными башнями» Центральной Азии.

Сотрудничество в сфере электромобилей

Акылбек Жапаров в ходе визита в СУАР встретился с заместителем председателя корпорации по производству электрических автомобилей BYD Co Ltd Иваном Цао.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере производства, выпуска и продажи электромобилей, заправочных станций и зарядных систем.

По словам Жапарова, власти Кыргызстана готовы создавать условия для установки заправочных станций для электрокаров на всей территории республики.

Представитель BYD Co Ltd отметил: в четвертом квартале текущего года компания планирует открыть сервисный центр в Бишкеке.

Как ранее писал TRT на русском, в начале августа Турция и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики. Бишкек планирует привлечь турецкие инвестиции в проект строительства в республике малых и средних гидроэлектростанций (ГЭС). Об этом заявил посол Кыргызстана в Анкаре Руслан Казакбаев на встрече с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.

Посол Казакбаев также напомнил о вложениях турецких компаний в добычу золота в Кыргызстане. Бишкек рассчитывает привлечь больше турецких фирм в проект «‎Кумтор»‎.