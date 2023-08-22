В Подмосковье беспилотник повредил многоэтажку

Российские силы ПВО сбили два беспилотника в Подмосковье. Взрывной волной выбило окна в многоэтажном доме Красногорска, повреждены автомобили, припаркованные рядом. Пострадавших среди жителей нет, сообщил губернатор региона. В последние несколько недель Москва и Подмосковье регулярно подвергаются атакам беспилотников. Большинство из них удается нейтрализовать еще на подлете. Минобороны обвинило Украину в попытке совершить террористические атаки БПЛА. В Киеве не комментируют инцидент. #trtнарусском #москвасити #беспилотники #атака #россия #украина #бпла #атакамосква #дронымосква #пво #сво #война #трт #новости #новостьдня