ПОЛИТИКА
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Лесной пожар угрожает греческому Александруполису
В районе Александруполиса недалеко от границы с Турцией пожарные уже третий день не могут справиться с лесным пожаром. Огонь вплотную подобрался к жилым районам. Спасатели уже эвакуировали жителей 13 деревень. В самом Александруполисе экстренные службы просят горожан держать окна в домах закрытыми. #trtнарусском #греция #пожар #греция2023 #грецияпожар #пожары #лесныепожары #эвакуация #тушение #тушениепожаров #александруполис #новостьдня #трт #новости
пожар / Others
22 августа 2023 г.
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