Лесной пожар угрожает греческому Александруполису

В районе Александруполиса недалеко от границы с Турцией пожарные уже третий день не могут справиться с лесным пожаром. Огонь вплотную подобрался к жилым районам. Спасатели уже эвакуировали жителей 13 деревень. В самом Александруполисе экстренные службы просят горожан держать окна в домах закрытыми. #trtнарусском #греция #пожар #греция2023 #грецияпожар #пожары #лесныепожары #эвакуация #тушение #тушениепожаров #александруполис #новостьдня #трт #новости