Представители бизнес-кругов и некоммерческих организаций (НКО) Узбекистана собрали и передали Украине 10,5 тонны гуманитарного груза. Об этом сообщил украинский посол в Ташкенте Николай Дорошенко.

По его словам, жители Узбекистана передали украинцам зимнюю, спортивную и детскую обувь, трикотажные изделия для женщин и детей на общую сумму $21,3 тыс. Кроме того, узбекистанцы отправили в Украину медицинские шприцы, медицинскую вату и инфузионные системы на $4,3 тысячи. Общая сумма гуманитарного груза, переданного Киеву, — $25 тыс.

Гуманитарную помощь доставили в Дрогобычский район Львовской области на западе Украины 18 августа. Ее принял председатель Международного общества украинско-узбекской дружбы Любомир Башинский.

«Выражаю искреннюю благодарность участникам такой гуманитарной акции, а также особую признательность господину Башинскому за проведенную работу», — написал посол.

Кроме того, Узбекистан принимает на отдых детей из Украины. 16 августа в республику прибыли 45 детей из Харькова, Херсона, Николаева, Запорожья, Сум, Хмельницкого, Львова и Киева. Дети проведут в лагере «Анор» 12 дней. Дорошенко уточнил: эту поездку также организовали представители узбекского бизнеса и НКО.

Узбекистан одним из первых направил гуманитарную помощь Украине. Первый транш гуманитарных грузов Ташкент передал уже в марте 2022 года, спустя несколько дней после начала российско-украинской войны 24 февраля. Посол Дорошенко уточнял, что узбекистанцы тогда поставили Киеву 28 тонн груза — медикаменты, перевязочные материалы и др.

После этого Ташкент регулярно передавал Украине гуманитарные грузы. В июне 2022 года Узбекистан направил в Закарпатскую область свыше 19 тысяч тонн медикаментов на сумму $1 млн. Республика передала украинцам более 200 тысяч упаковок антибиотиков и витаминов.