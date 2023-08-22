Российские чиновники были вынуждены признать полный провал одного из самых значимых проектов по изучению космоса за последние десятилетия. Речь идет об аппарате «Луна-25», который должен был высадиться на ранее недоступную человеку точку – южный полюс Луны. Судя по наблюдениям, там есть залежи льда, который мог бы стать очень интересным и ценным материалом для исследований.

«С точки зрения науки самая важная задача, если говорить упрощенно, — сесть туда, куда никто не садился. Сейчас все целятся на полярные области, этот район интригует всех в научном сообществе, — цитирует агентство РБК профессора РАН, доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Максима Литвака. — В грунте района посадки «Луны-25» есть признаки льда, это видно по данным с орбиты. В экваториальных областях, куда садились ранее, этого нет».

Как утверждает исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко, полярный холод мог сохранить в виде инея слои всех веществ, когда-то попадавших на спутник. «Это исключительно интересное место для исследований, так как именно здесь могут храниться следы более ранних периодов развития Солнечной системы», — говорит Блошенко все тому же РБК.

Сразу после начала первой лунной миссии Москвы за полвека, 11 августа, российские СМИ широко освещали вывод «Луны-25» как важнейшую имиджевую победу страны на фоне боевых действий в Украине и введенных санкций. С воодушевлением отмечалось и то, что российская миссия должна была обогнать аналогичный индийский проект — «Чандраян-3».

Тем больнее было узнать, что 20 августа, за день до запланированной посадки, аппарат потерял связь с Землей и разбился. «По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных КА «Луна-25» перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Связь с аппаратом была утрачена еще раньше — днем 19 августа. Все попытки ее восстановить результата не дали.

Сразу после этого лунную миссию начали обсуждать в контексте политики — якобы на фоне отсутствия успехов в Украине и падения курса рубля, власти России хотели отвлечь внимание граждан на что-то другое. «Космическая гонка — это сублимация войны. Как и спорт. Возможность отпраздновать победу или проиграть без жертв и разрушений», — написал в Telegram-канале российский политолог Константин Калачев.

В беседе с TRT на русском эксперт также отметил, что считает главным следствием неудачи большой имиджевый урон Москвы. «Может, просто не надо было так афишировать этот полет?, — задается вопросом Калачев. — Теперь даже китайские газеты, пусть даже с сочувствием, пишут про провал российского лунного проекта. Поспешили трубить».

Впрочем, специалисты в области космонавтики утверждают — проект «Луна-25» готовился настолько заранее, что подгадать его запуск под какую-то политическую конъюнктуру было просто невозможно.

«Подготовку начали еще несколько лет назад, — рассказал TRT на русском ученый – популяризатор космонавтики Павел Шубин. — Изначально запуск был запланирован на 2021 год. Затем его переносили на 2022 год, потом на июнь 2023, и, наконец, на август. Стартовое окно — всего 1-2 дня в месяц, потому что посадка должна производиться лунным утром, а день на Луне длится 28 дней. Текущая циклограмма работы в полете была написана очень давно. Например, в прошлом году главный конструктор «Луны-25» прямо говорил, что от запуска до посадки пройдет 10 дней».

Спешка и желание обогнать Индию, по словам эксперта, тоже не стала основной причиной неудачи.

«Индия не воспринимается Роскосмосом как противник, — сказал Павел Шубин. — Более того, когда-то «Луна-25» должна была лететь как раз в миссии «Чандраян-3». Поэтому более уместным будет сказать, что это США решили посадить свой IM-1 в район Южного полюса ради политики. Это запуск планируется на ноябрь».

В целом же, по словам Павла Шубина, миссия «Луна-25» действительно могла стать научным прорывом и имела большую практическую ценность.

«Это была научная миссия, с достаточно сложным и сбалансированным набором приборов. Мы впервые могли изучить в околополярной области районы, где есть вода, и не дистанционно, а напрямую, с поверхности. На втором месте техническая — отработать платформу для еще более сложных миссий. Пока что этого не делал никто. Если получится у «Чандраяна-3», то первыми станут индийцы».