Эрдоган: Действия миротворцев ООН в буферной зоне Кипра неприемлемы

Действия миротворческих сил ООН в буферной зоне на Кипре в отношении проживающих там турок-киприотов неприемлемы и способствуют напряженности в регионе. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя инцидент в районе деревни Пиле, которая расположена на «зеленой линии». Ранее миротворцы заблокировали там работы по строительству дороги, несмотря на утверждение властей ТРСК, что новая магистраль — это гуманитарный проект, который улучшит транспортную доступность в регионе. #trtнарусском #турция #эрдоган #северныйкипр #кипр #новости #новоститурции #островкипр #кипр2023 #эрдоган2023 #турция2023 #прокипр #реджепэрдоган #оон #киприоты #пиле #трск #президенттурции #новостьдня