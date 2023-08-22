22 августа 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Дороги Калифорнии заливает грязью после тропического шторма
Тропический шторм «Хилари» стал причиной наводнений, селей и оползней в южной Калифорнии. Проливные дожди размыли основные трассы региона, некоторые города оказались заблокированы. Сообщается, что это первый тропический шторм на побережье Калифорнии с 1939 года. ⠀ ⠀ #trtнарусском #калифорния #сша #шторм #тропическийшторм #хилари #дожди #наводнение #оползни #трасса #грязь #последствия #последождя #трт #новости
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