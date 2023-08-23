США занимаются перегруппировкой своих сил в районе сирийско-иракской границы, утверждают источники панарабского издания Asharq Al-Awsat. Это сообщение в очередной раз подтверждает появившиеся в августа слухи о том, что США планируют новую попытку объединения части союзных им сил в Сирии в единую структуру. В частности, речь идет об интеграции расположенных на севере страны отрядов так называемых «Сирийских демократических сил» (SDF), костяк которых в реальности помимо племенных отрядов составляют террористы ОНС/РПК, и отрядов оппозиции в районе Ат-Танфа — близ границы Иордании и Ирака.

Среди возможных причин наблюдатели называют стремление Вашингтона обрезать транзитный маршрут для проиранских сил, который проходит из Ирака через сирийскую границу в районе населенного пункта Аль-Букамаль. Существуют предположения, что американцы для этого могут пойти на проведение военной операции силами лояльной им оппозиции.

Ранее США неоднократно пытались координировать и интегрировать союзные им структуры в Сирии. Этот процесс часто оказывался неудачным, поэтому и сейчас возникает вопрос, насколько реалистичен такой проект объединения. Кроме того, логично ожидать негативную реакцию Турции на этот процесс, так как он может привести к укреплению террористов ОНС/РПК. TRT на русском разбирался с перспективами американской активности в Сирии.

Перспектива экскалации

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов в беседе с TRT на русском отметил, что активность США на сирийском направлении совпала с оживлением в регионе боевиков ДАЕШ.

«Идея активировать взаимодействие сил в Ат-Танфе и SDF зиждется на том, что силы сирийского режима в районе сирийской пустыни не могут должном образом противодействовать ДАЕШ, поэтому вроде как американцам необходимо действовать. Однако реальная причина —противодействие иранской активности и блокировке транзита через так называемый шиитский коридор — маршруту по доставке грузов в Сирию через Ирак», — добавляет Семенов.

Однако американские попытки изменить расклад сил в Сирии может привести к обострению ситуации в регионе.

«Подразделения, которые находится в Ат-Танфе связаны с племенными структурами, действующими в сирийской пустыне. Проблема в том, что выход за 50-километровую зону (которую эти силы контролируют вокруг Ат-танфа - прим. TRT на русском) и попытка использовать племена для расширения контроля неизбежно приведет к столкновениям с правительствами войсками и эскалации в пустыне», — объясняет Семенов.

При этом востоковед призывает не упускать из виду и российский фактор как возможную причину активности США.

«Американцы знают, что Россия вынуждена держать ситуацию в Сирии под контролем, поэтому ей придется так или иначе реагировать на обострения, в том числе привлекая собственные силы», — указал эксперт РСМД.

В этом ключе дополнительной мотивацией может быть конфликт в Украине, чтобы отвлечь внимание Москвы от ТВД в центре Европы и заставить распылить силы, считает Семенов.

Турецкий фокус

Говоря о позиции Анкары, эксперт по Ближнему Востоку аналитического Центра ближневосточных стратегических исследований в Анкаре (ORSAM) Ойтун Орхан напоминает, чтоСША и Турция в Сирии находятся по разные стороны.

«Турция по праву считает ОНС террористами, однако США продолжают снабжать их и стремятся предоставить им целый район [Сирии]. Таким образом, сирийская политика Турции и США полностью противоречат друг другу», — отметил он.

Семенов также указывает на то, что действия США по объединению сил «вряд ли могут понравиться Анкаре».

«Речь идет не просто о координации между группами в Ат-Танфе с SDF. Американцы пытаются втянуть в эту коалицию всех кого угодно, включая союзные Турции фракции сирийской оппозиции из «Сирийкой национальной армии» (SNA), которые находятся в зонах проведения турецкими военными операций в Сирии, и даже ХТШ (коалицию, порвавшую связи с «Аль-Каедой»), — говорит он.

Другое дело, что, как говорит Ойтун Орхан, попытки Вашингтона сблизить оппозицию, например, в Идлибе с SDF не будут иметь успех. Во-первых, без согласия Турции подразделения «Сирийской национальной армии» не пойдут ни на какое сближение. Во-вторых, отношения между костяком SDF — террористами ОНС/РПК — и союзными Турции группами оппозиции враждебные.

«Они неоднократно вступали в боестолкновения друг с другом во время активной фазы гражданской войны. При этом «Сирийская национальная армия» видит в SDF, несмотря на американскую поддержку, продолжение сирийского режима», — заключает Ойтун Орхан.