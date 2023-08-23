TEKNOFEST, крупнейшая в мире техническая, авиационная и космическая выставка, в конце августа пройдет в Анкаре, а в конце сентября в Измире.

С 27 апреля по 1 мая 2023-го ярмарка проходила в Стамбуле при участии 117 учреждений и 130 участников со всего мира.

Организаторы выставки — T3 Foundation и Министерство промышленности и технологий Турции.

В этом году в честь 100-летия Турецкой Республики мероприятия TEKNOFEST пройдут также в Анкаре — с 30 августа по 3 сентября, а затем и в Измире — с 27 сентября по 1 октября.

В Анкаре выставку технических достижений проведут в аэропорту Этимесгут, в Измире — в аэропорту Чигли.

В обоих городах TEKNOFEST представит новейшие разработки в сфере авиации, космоса, автопрома, а также научные открытия и изобретения. На выставке пройдут технологические соревнования, венчурные программы, авиашоу, церемонии награждения, научно-популярные шоу, образовательные семинары и полеты для детей.

Конкурс по запуску ракет

Помимо мероприятий в Анкаре и Измире TEKNOFEST совместно с оборонной компанией Roketsan с 20 по 22 августа провел конкурс по запуску ракет на соленом озере Аксарай. Главная его цель — познакомить молодежь с космической отраслью.

В состязании приняли участие молодые люди и девушки со всей Турции: они самостоятельно проектировали ракеты, рассчитывали траектории их полета и провели запуски.

Конкурс «Ракета‎» ‎в рамках TEKNOFEST стал первым такого рода состязанием в Европе, подчеркивает агентство «‎Анадолу»‎.

Как ранее писал TRT на русском, проводившийся в конце апреля в Стамбуле TEKNOFEST в этом году побил мировой рекорд: за пять дней выставку посетили более 2,5 млн человек.

«‎TEKNOFEST 2023 вошел в историю как «крупнейшая организация в мире» с более чем 2,5 млн посетителей. Мы добились этого вместе. Хочу выразить благодарность нашему любимому народу, который с нами с первого дня», — заявил Сельчук Байрактар, глава фонда T3, организовавшего выставку.

Он напомнил: предыдущий рекорд крупнейшего технологического мероприятия Турции был зафиксирован в 2019 году — тогда фестиваль посетили свыше 1,72 млн посетителей.

В этом году мероприятие охватило 333 тыс. команд и 1 млн заявок от участников из 81 провинции Турции и 96 других стран. Количество категорий соревнований увеличилось с 14 до 41 основной и 102 подкатегорий.

С ростом числа участников увеличились и наши награды и поощрения: с 4 млн до 44 млн турецких лир.

«‎Желаю, чтобы TEKNOFEST, где выставлены конкретные образцы нашего отечественного технологического движения, приносил пользу нашей стране, нашему народу и вам, молодежи»‎, — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посетивший выставку в Стамбуле 29 апреля.