Как в Пакистане спасали застрявших на канатной дороге детей

Несколько часов длилась операция по спасению шестерых детей и двух взрослых, которые застряли на канатной дороге над ущельем на северо-западе Пакистана. Открытый вагон держался на одном тросе на высоте около 300 м над землей. До прибытия спасателей прошло почти 4 часа. В этом горном районе Пакистана почти нет дорог, поэтому подъемники здесь являются одним из способов передвижения. #trtнарусском #пакистан #канатнаядорога #канатная #трос #сорвались #вертолет #мчс #спасение #ущелье #спасениежизни #повисли #спасатели #обрыв #новостьдня #трт #новости