ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Мощный ураган в Мекке сбивает с ног людей
Сильнейший ураган с ливнем обрушился на священный для мусульман город Мекку. В Сети появилось видео, как мощным порывом ветра сбивает с ног людей и уносит их, опрокидывая металлические конструкции. О пострадавших не сообщается. #trtнарусском #мекка #ураган #СаудовскаяАравия #саудия #кааба #мусульмане #умра #дождь #ливень #непогода #священныйгород #город #люди #стихия #испытание #новостьдня #трт #новости
Мощный ураган в Мекке сбивает с ног людей / Others
23 августа 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us