Мощный ураган в Мекке сбивает с ног людей

Сильнейший ураган с ливнем обрушился на священный для мусульман город Мекку. В Сети появилось видео, как мощным порывом ветра сбивает с ног людей и уносит их, опрокидывая металлические конструкции. О пострадавших не сообщается. #trtнарусском #мекка #ураган #СаудовскаяАравия #саудия #кааба #мусульмане #умра #дождь #ливень #непогода #священныйгород #город #люди #стихия #испытание #новостьдня #трт #новости