Контрнаступление ВСУ вошли в Работино

Украинские военные организовали эвакуацию местных жителей на БМП, после того как зашли в село Работино в Запорожской области, сообщают в Минобороны Украины. По информации Института изучения войны ISW, наступление в этом районе может позволить украинским войскам продолжить контратаку в обход российских минных полей и приблизиться ко 2-й линии обороны. #trtнарусском #всу #работино #эвакуация #украина #контрнаступление #россия #сво #война #нетвойне #новостьдня #трт #новости