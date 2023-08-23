ПОЛИТИКА
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Контрнаступление ВСУ вошли в Работино
Украинские военные организовали эвакуацию местных жителей на БМП, после того как зашли в село Работино в Запорожской области, сообщают в Минобороны Украины. По информации Института изучения войны ISW, наступление в этом районе может позволить украинским войскам продолжить контратаку в обход российских минных полей и приблизиться ко 2-й линии обороны. #trtнарусском #всу #работино #эвакуация #украина #контрнаступление #россия #сво #война #нетвойне #новостьдня #трт #новости
работино / Others
23 августа 2023 г.
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