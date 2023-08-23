ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Пляжи Антальи заполонили черепахи каретта-каретта
На турецких пляжах Белека и Кызылота сейчас можно наблюдать интересное явление: только что вылупившиеся детеныши каретта-каретта ползут к морю. В Турции – больше всего в мире мест гнездования морских черепах. Этот вид находится под угрозой исчезновения из-за разрушения человеком его естественной среды обитания. #trtнарусском #турция #морскиечерепахи #каретта #редкиевиды #черепахи #трт #новости #shorts
Пляжи Антальи заполонили черепахи каретта-каретта / Others
23 августа 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us