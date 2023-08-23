Пляжи Антальи заполонили черепахи каретта-каретта

На турецких пляжах Белека и Кызылота сейчас можно наблюдать интересное явление: только что вылупившиеся детеныши каретта-каретта ползут к морю. В Турции – больше всего в мире мест гнездования морских черепах. Этот вид находится под угрозой исчезновения из-за разрушения человеком его естественной среды обитания. #trtнарусском #турция #морскиечерепахи #каретта #редкиевиды #черепахи #трт #новости #shorts