23 августа 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Палестинка разработала приложение для распознавания плача младенцев
Знакомьтесь, это Лаяли Хатиб. Эта 15-летняя палестинская школьница разработала приложение «Руководство по материнству», которое распознает причины плача младенцев. #trtнарусском #декодер #плачмладенцев #искусственныйинтеллект #приложение #палестинка #изобретательница #материнство #trtrussian #Layalikhatib #Palestine #YouthInnovation #Jenin #EmpoweringMothers #MotherhoodGuide #ListenToYourBaby #YoungInnovator #EmpowerYouth #TechForChange
Палестинка разработала приложение для распознавания плача младенцев / Others
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