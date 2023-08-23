ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Палестинка разработала приложение для распознавания плача младенцев
Знакомьтесь, это Лаяли Хатиб. Эта 15-летняя палестинская школьница разработала приложение «Руководство по материнству», которое распознает причины плача младенцев. #trtнарусском #декодер #плачмладенцев #искусственныйинтеллект #приложение #палестинка #изобретательница #материнство #trtrussian #Layalikhatib #Palestine #YouthInnovation #Jenin #EmpoweringMothers #MotherhoodGuide #ListenToYourBaby #YoungInnovator #EmpowerYouth #TechForChange
Палестинка разработала приложение для распознавания плача младенцев / Others
23 августа 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us