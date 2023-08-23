Турция ожидает, что Ирак официально признает РПК террористической организацией, заявил 22 августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Его слова передает агентство «‎Анадолу»‎.

«Мы не должны позволить террористической организации РПК, которая является общим врагом Турции и Ирака, отравлять наши двусторонние отношения», — заявил Фидан на совместной пресс-конференции со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном в столице Ирака Багдаде.

«Мы не можем допустить, чтобы РПК бросила вызов суверенитету Ирака», — подчеркнул министр.

Политик уточнил: территориальная целостность, политическое единство и суверенитет Ирака — в числе приоритетов Турции.

«Синджар, Махмур, Кандиль, Сулеймания и многие другие районы Ирака оккупированы террористической группировкой РПК», — констатировал Фидан.

РПК внесена в список террористических организаций в Турции, Великобритании, США и ЕС. За 35 лет террористической кампании против Турции РПК несет ответственность за гибель более 40 тыс. человек, включая женщин, детей и младенцев. ОНС — сирийский филиал этой террористической организации.

Турция поддерживает борьбу Ирака против террористической организации РПК, подчеркнул Фидан: «Мы готовы сотрудничать с Ираком в борьбе со всеми формами террористических организаций, будь то РПК или ДАEШ, независимо от их названий».

«Эти группы, стремящиеся подорвать территориальную целостность и политическое единство Ирака, нацелены на стабильность и процветание наших иракских братьев и совершают преступления против человечества», — добавил министр.

Глава МИД Ирака, в свою очередь, подчеркнул: конституция Ирака не позволяет какой-либо иностранной вооруженной группировке (например, террористической организации РПК) использовать Ирак в качестве базы для совершения нападений на соседние страны.

Проблема воды в Ираке

Турция внимательно следит за водной проблемой, с которой столкнулся Ирак, и рассматривает этот вопрос с гуманитарной точки зрения, заявил Хакан Фидан. По его словам, регион переживает самый засушливый период за последние годы. «Когда дело касается воды, необходимо создать механизм сотрудничества и непрерывного диалога, основанный на научных принципах», — уточнил министр.

Главы МИД Турции и Ирака договорились создать совместный комитет для решения проблемы водных ресурсов. «‎‎Мы затронули другие вопросы, связанные с водными ресурсами. Обе страны подвержены изменению климата, и вопрос о получении справедливой доли воды был важным предметом обсуждения. Министр иностранных дел Турции предложил создать совместный комитет по этому вопросу», — заявил иракский министр Хусейн.

По его словам, «‎‎водная проблема угрожает иракской экономике и сельскому хозяйству, поэтому необходимо предпринимать совместные действия через этот комитет». На две реки — Тигр и Евфрат, которые берут свое начало на юго-востоке Турции, — приходится около 98% всех водных ресурсов Ирака.

Нападки на Коран

Глава МИД Турции также затронул тему нападок на Коран и сравнил продолжающиеся осквернения священной книги с сожжением книг перед Второй мировой войной.

«Процесс начался с сожжения книг, а затем перерос в концентрационные лагеря, — заявил министр. — Против этой угрозы мы, как мусульманский мир, должны бороться вместе». Фидан напомнил, что Совет глав МИД Организации исламского сотрудничества (ОИС) в июле провел внеочередное заседание по инициативе Фуада Хусейна: «В результате наших шагов в рамках ОИК сожжение священных книг было признано ООН нарушением международного права, а также проявлением религиозной ненависти».

Исламофобские деятели и группы в Северной Европе в последние месяцы неоднократно пытались осквернить священную книгу мусульман, вызывая возмущение мусульманских стран и всего мира.

Торговля Турции и Ирака

Министры также обсудили товарооборот и совместные проекты. «Мы уделяем приоритетное внимание развитию двусторонних отношений посредством постоянных обсуждений с турецким правительством и министерствами», — заявил глава МИД Ирака. — «Наша географическая, гуманитарная, историческая и культурная общность составляет основу этих отношений».

По его оценке, торговые отношения Ирака с Турцией «‎продолжают развиваться».

«Я надеюсь, что мы быстро подпишем совместные соглашения и меморандумы о взаимопонимании между двумя сторонами, чтобы подготовить почву для визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Багдад», — подчеркнул Хусейн.

Объем двусторонней торговли Ирака и Турции за первые 11 месяцев 2022 года превышает $22,3 млрд. В 2021 году Ирак стал пятым по величине импортером турецкой продукции.