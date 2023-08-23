Турция ожидает, что Ирак официально признает РПК террористической организацией, заявил 22 августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Его слова передает агентство «Анадолу».
«Мы не должны позволить террористической организации РПК, которая является общим врагом Турции и Ирака, отравлять наши двусторонние отношения», — заявил Фидан на совместной пресс-конференции со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном в столице Ирака Багдаде.
«Мы не можем допустить, чтобы РПК бросила вызов суверенитету Ирака», — подчеркнул министр.
Политик уточнил: территориальная целостность, политическое единство и суверенитет Ирака — в числе приоритетов Турции.
«Синджар, Махмур, Кандиль, Сулеймания и многие другие районы Ирака оккупированы террористической группировкой РПК», — констатировал Фидан.
РПК внесена в список террористических организаций в Турции, Великобритании, США и ЕС. За 35 лет террористической кампании против Турции РПК несет ответственность за гибель более 40 тыс. человек, включая женщин, детей и младенцев. ОНС — сирийский филиал этой террористической организации.
Турция поддерживает борьбу Ирака против террористической организации РПК, подчеркнул Фидан: «Мы готовы сотрудничать с Ираком в борьбе со всеми формами террористических организаций, будь то РПК или ДАEШ, независимо от их названий».
«Эти группы, стремящиеся подорвать территориальную целостность и политическое единство Ирака, нацелены на стабильность и процветание наших иракских братьев и совершают преступления против человечества», — добавил министр.
Глава МИД Ирака, в свою очередь, подчеркнул: конституция Ирака не позволяет какой-либо иностранной вооруженной группировке (например, террористической организации РПК) использовать Ирак в качестве базы для совершения нападений на соседние страны.
Проблема воды в Ираке
Турция внимательно следит за водной проблемой, с которой столкнулся Ирак, и рассматривает этот вопрос с гуманитарной точки зрения, заявил Хакан Фидан. По его словам, регион переживает самый засушливый период за последние годы. «Когда дело касается воды, необходимо создать механизм сотрудничества и непрерывного диалога, основанный на научных принципах», — уточнил министр.
Главы МИД Турции и Ирака договорились создать совместный комитет для решения проблемы водных ресурсов. «Мы затронули другие вопросы, связанные с водными ресурсами. Обе страны подвержены изменению климата, и вопрос о получении справедливой доли воды был важным предметом обсуждения. Министр иностранных дел Турции предложил создать совместный комитет по этому вопросу», — заявил иракский министр Хусейн.
По его словам, «водная проблема угрожает иракской экономике и сельскому хозяйству, поэтому необходимо предпринимать совместные действия через этот комитет». На две реки — Тигр и Евфрат, которые берут свое начало на юго-востоке Турции, — приходится около 98% всех водных ресурсов Ирака.
Нападки на Коран
Глава МИД Турции также затронул тему нападок на Коран и сравнил продолжающиеся осквернения священной книги с сожжением книг перед Второй мировой войной.
«Процесс начался с сожжения книг, а затем перерос в концентрационные лагеря, — заявил министр. — Против этой угрозы мы, как мусульманский мир, должны бороться вместе». Фидан напомнил, что Совет глав МИД Организации исламского сотрудничества (ОИС) в июле провел внеочередное заседание по инициативе Фуада Хусейна: «В результате наших шагов в рамках ОИК сожжение священных книг было признано ООН нарушением международного права, а также проявлением религиозной ненависти».
Исламофобские деятели и группы в Северной Европе в последние месяцы неоднократно пытались осквернить священную книгу мусульман, вызывая возмущение мусульманских стран и всего мира.
Торговля Турции и Ирака
Министры также обсудили товарооборот и совместные проекты. «Мы уделяем приоритетное внимание развитию двусторонних отношений посредством постоянных обсуждений с турецким правительством и министерствами», — заявил глава МИД Ирака. — «Наша географическая, гуманитарная, историческая и культурная общность составляет основу этих отношений».
По его оценке, торговые отношения Ирака с Турцией «продолжают развиваться».
«Я надеюсь, что мы быстро подпишем совместные соглашения и меморандумы о взаимопонимании между двумя сторонами, чтобы подготовить почву для визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Багдад», — подчеркнул Хусейн.
Объем двусторонней торговли Ирака и Турции за первые 11 месяцев 2022 года превышает $22,3 млрд. В 2021 году Ирак стал пятым по величине импортером турецкой продукции.