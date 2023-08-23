Чем грозит сброс в океан воды с разрушенной АЭС Фукусима?

Япония уже завтра начнет сброс очищенной радиоактивной воды с разрушенной АЭС Фукусима. В Тихий океан в течение 30-ти лет попадет больше миллиона тонн сточных вод. Токио пошло на этот шаг с разрешения наблюдательного органа ООН по атомной энергии. Но соседние страны таким ходом событий недовольны. Чем же они обеспокоены и есть ли в планах Японии реальная угроза? ⠀ #trtнарусском #фукусима #япония #аэс #океан #тихийокеан #радиация #вода #радиационнаявода #оон #выбросы #радиактивный #радиация2023 #изотопы #трт #новости