ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Эрдоган: Турция не признает аннексию Крыма
Турция не признает аннексию Крыма с первого же дня и настаивает на освобождении из российских тюрем всех членов Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении, адресованном участникам Третьего саммита лидеров Крымской платформы, которая в эти дни проходит в Киеве. #trtнарусском #турция #крым #эрдоган #прокрым #медждлис #россия #украина #аннексия #крымнаш #тюрьмы #обыски #аресты #крымкиетатары #турки #туркия #трт #новости
Эрдоган: Турция не признает аннексию Крыма / Others
24 августа 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us