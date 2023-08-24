Эрдоган: Турция не признает аннексию Крыма

Турция не признает аннексию Крыма с первого же дня и настаивает на освобождении из российских тюрем всех членов Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении, адресованном участникам Третьего саммита лидеров Крымской платформы, которая в эти дни проходит в Киеве. #trtнарусском #турция #крым #эрдоган #прокрым #медждлис #россия #украина #аннексия #крымнаш #тюрьмы #обыски #аресты #крымкиетатары #турки #туркия #трт #новости