24 августа 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Индия впервые в мире высадила луноход на Южном полюсе спутника Земли
Индийский посадочный модуль «Викрам» с луноходом «Прагьян» успешно прилунился на поверхность естественного спутника Земли. Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку на поверхность Луны, причем впервые в истории — на малоизученном Южном полюсе. #trtнарусском #индия #луноход #космос #технологии #чандраян #индусы #индийский #чандраян3 #спутник #спутникземли #луна #викрам #прагьян #налуне #трт #новости
Индия впервые в мире высадила луноход на Южном полюсе спутника Земли / Others
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