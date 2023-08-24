ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Индия впервые в мире высадила луноход на Южном полюсе спутника Земли
Индийский посадочный модуль «Викрам» с луноходом «Прагьян» успешно прилунился на поверхность естественного спутника Земли. Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку на поверхность Луны, причем впервые в истории — на малоизученном Южном полюсе. #trtнарусском #индия #луноход #космос #технологии #чандраян #индусы #индийский #чандраян3 #спутник #спутникземли #луна #викрам #прагьян #налуне #трт #новости
Индия впервые в мире высадила луноход на Южном полюсе спутника Земли / Others
24 августа 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us