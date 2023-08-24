Япония начала сброс радиоактивной воды в Тихий океан

Япония начала сброс очищенной радиоактивной воды с АЭС Фукусима-1 в Тихий океан. Эта вода использовалась для охлаждения вышедших из строя ядерных реакторов станции. С момента аварии в 2011 году накопилось около 1,3 млн тонн воды. Из нее удалили все опасные изотопы, кроме трития. Чтобы снизить его уровень, воду планируют разбавлять. В общей сложности сброс воды будет продолжаться 30 лет. Против этого выступают местные рыбаки и соседние с Японией страны. #trtнарусском #фукусима #япония #сливвод #радиоактивнаявода #радиация #фукусима1 #изотопы #загрязнение #тихийокеан #японияфукусима #радиоактивный #океан #япония2023 #отходы #экология #уровеньрадиации #трт #новости