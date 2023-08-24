Узбекистан намерен в три раза расширить мощности подземного хранилища газа (ПХГ) «‎Газли»‎ под Бухарой. В 2025 году оно уже вырастет в два раза — с 3 до 6 млрд кубометров газа. Второй этап предполагает расширение до 10 млрд кубометров. Об этом сообщил главный инженер российско-узбекистанского предприятия Gazli Gas Storage Мухаммад Саидазимов. Его слова приводит агентство ТАСС.

Совместное предприятие учреждено холдинговой компанией «‎‎Узбекнефтегаз» и российской компанией «‎‎Форус».

«‎‎На первом этапе проекта, с 2020 года до конца 2025 года, за счет разведки месторождений намечено расширить объем хранения газа в ПХГ "Газли" вдвое, с 3 до 6 млрд куб. м», — заявил Саидазимов. По его словам, общая стоимость проекта — $850 млн.

ПХГ «‎‎Газли» занимает стратегическое положение: оно находится в самом центре газотранспортной системы Узбекистана на пересечении магистральных трубопроводов в Казахстан, Туркменистан, Россию и КНР.

В начале текущего года компания «‎‎Узтрансгаз» заявила, что Газлинское управление магистральных газопроводов готовит инфраструктуру для начала импорта газа из России. Позднее компания уточнила: работы направлены на повышение эффективности газоснабжения потребителей южных регионов Узбекистана.

Как ранее писал TRT на русском, Турецкий Cengiz Holding намерен инвестировать свыше $5 млрд в проекты в Узбекистане. Холдинг планирует вложить средства в строительство дорог и туннелей, геологоразведочные работы и освоение перспективных месторождений в Узбекистане, а также управление энергетической инфраструктурой.