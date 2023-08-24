Россия предпринимает попытки подавить спутники Starlink в Украине. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен в интервью газете The Washington Post (WP).

Чиновник отметил: Вашингтон планирует вывести на низкую околоземную орбиту до 1 тыс. спутников для нужд американской армии. По его словам, расширение сети спутников создаст «гораздо более серьезную проблему при прицеливании» российских военных в Украине, а значит снизит эффективность их атак.

«Мы уже наблюдаем последствия этого на Украине благодаря системе Starlink. Россия пытается подавить [работу спутников]», — заявил генерал. Он подчеркнул, что попытки Москвы терпят провал.

Военный не уточнил, как именно Россия пытается помешать работе системы спутников.

Сеть спутниковой связи Starlink начала работать в Украине в конце февраля 2022 года, заявил основатель SpaceX Илон Маск в ответ на просьбы украинских чиновников. Сеть дает широкополосный доступ в интернет. Орбитальная группировка системы насчитывает более 2300 спутников.

Агентство Associated Press в конце 2022 года писало: с начала российско-украинской войны Киев получил около 24 тыс. спутников Starlink. Тогда же агентство Bloomberg со ссылкой на украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова уточняло: SpaceX намерена поставить Украине еще порядка 10 тыс. терминалов Starlink.

После начала войны в Украине Кремль неоднократно говорил о том, что Киев использует гражданские спутники в военных целях. Осенью 2022 года в МИД РФ заявили, что в случае использования спутников в военных целях они могут стать «законными целями» России.

Ранее на этой неделе газета The Telegraph сообщила, что Илон Маск рассматривал возможность вывода спутникового интернета Starlink из Украины после «замечательного разговора с Путиным».

Как ранее писал TRT на русском, Минобороны США заключило контракт с компанией миллиардера Илона Маска SpaceX о закупках для Украины терминалов системы спутниковой связи Starlink.

«Мы продолжаем работать с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украине устойчивые спутниковые и коммуникационные возможности, в которых она нуждается. Спутниковая связь составляет жизненно важный уровень в общей коммуникационной сети Украины, и ведомство заключило контракты со Starlink на услуги такого типа», — заявили в Пентагоне.

В сентябре 2022 года Маск попросил Пентагон профинансировать предприятия Starlink в Украине. По его словам, компания не может позволить себе бессрочное финансирование Starlink в Украине. Он оценил обслуживание системы в $20 млн в месяц.

По данным издания The New Yorker, взгляды Маска на российско-украинскую войну изменились в октябре 2022 года, когда он запустил в Твиттере (теперь соцсеть называется X) опрос, где предложил свой мирный план для Украины. План подтолкнул Кремль к обсуждению, но вызвал однозначную критику со стороны Киева, поскольку предполагал территориальные уступки.

«На данный момент затраты SpaceX на запуск и поддержку Starlink в Украине составляют около $80 млн. Наша поддержка России составляет $0. Очевидно, что мы за Украину», — написал тогда Маск в Твиттере после опроса. — «Попытка вернуть Крым приведет к массовой гибели людей, вероятно, потерпит неудачу и создаст риск ядерной войны. Это было бы ужасно для Украины и Земли».