Украина отмечает 32 год независимости

Украина празднует сегодня День Независимости. Президент Владимир Зеленский вместе с лидерами некоторых европейских стран возложили цветы к мемориалу погибших в полномасштабной войне с Россией. Массовые торжественные мероприятия проводить в этом году в стране запрещено. Вместо этого на Крещатике выставили российскую военную технику, выведенную из строя. #trtнарусском #украина #деньнезависимости #україна #деньнезалежності #деньнезалежностіукраїни #зеленский #независимость #зеленський #крещатик #майдан #трт #новости