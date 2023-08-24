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Украина отмечает 32 год независимости
Украина празднует сегодня День Независимости. Президент Владимир Зеленский вместе с лидерами некоторых европейских стран возложили цветы к мемориалу погибших в полномасштабной войне с Россией. Массовые торжественные мероприятия проводить в этом году в стране запрещено. Вместо этого на Крещатике выставили российскую военную технику, выведенную из строя. #trtнарусском #украина #деньнезависимости #україна #деньнезалежності #деньнезалежностіукраїни #зеленский #независимость #зеленський #крещатик #майдан #трт #новости
Украина отмечает сегодня 32 год своей независимости / Others
24 августа 2023 г.
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