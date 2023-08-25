Должностные лица в Белом доме и Пентагоне пытаются снять с себя ответственность за провалы украинского контрнаступления. Поэтому они начали сливать секретные данные о ходе операции в западные СМИ. С таким утверждением 23 августа выступила газета Politico.

По данным издания, с момента прихода к власти администрация Байдена свела к минимуму утечки информации. Однако теперь официальные лица США все чаще на условиях анонимности рассказывают репортерам о «‎‎мрачных перспективах украинского контрнаступления».

Чиновники уточняют: Вашингтон дает Украине военные советы, однако Киев игнорирует их. Таким образом, пишет Politico, Белый дом пытается снять с себя ответственность за неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Politico утверждает: это, по-видимому, первая преднамеренная кампания по несанкционированной утечке информации во время президентства Байдена.

Газета отмечает: утечка секретных материалов в сети Discord или целенаправленное понижение уровня разведданных администрацией перед вторжением России — всё это относится к этой кампании.

Зачем чиновники сливают данные о провале контрнаступления?

Также, по данным издания, в этом месяце ряд крупных западных СМИ — Washington Post, New York Times, Financial Times — сообщили о провале военной операции ВСУ.

Среди таких публикаций Politico отмечает статью в New York Times о том, что официальные лица США призывают украинских коллег сосредоточить войска на Мелитопольском направлении фронта, чтобы прорвать оборону в Запорожье. Такого рода статьи, пишет газета, показывают, что Вашингтон пытается влиять на ситуацию на фронте, однако Украина не внимает этим советам.

По оценке Politico, материалы «‎‎в числе прочего свидетельствуют об одном: некоторые люди где-то в недрах правительства хотят сбросить на Киев проблемы Украины на поле боя и отвести вину от Вашингтона».

Белый дом отрицает кампанию утечек

Крупные утечки информации требуют одобрения Белого дома. Однако в Вашингтоне опровергают наличие целенаправленной кампании, уточняет издание. Несколько чиновников анонимно сообщили порталу NatSec Daily, что администрация Байдена не давала зеленый свет на публикацию информации о контрнаступлении.

«Нет скоординированной кампании по утечке информации. Украинские силы героически сражаются, защищая свою страну, и единственное, на чем мы сосредоточены, — это поставить Украину в наилучшее положение для этого», — заявила пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон.

Источники газеты допускают: «‎‎утечки могли поступать из разведывательного сообщества».

После ряда историй и анализов, свидетельствующих о том, что контрнаступление Украины идет не очень хорошо, администрация Байдена 22 августа сообщила, что все же «есть основания для оптимизма‎»‎.

«Мы не считаем, что конфликт зашел в тупик», — заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. — «Мы видим, как [Украина] продолжает возвращать себе территории на методической, систематической основе».

Однако он сделал оговорку: «Я не могу предсказать, как в конечном итоге будут развиваться события в ходе этой войны».

Как ранее писал TRT на русском, Пентагон выдвинул Киеву ряд условий для получения истребителей F-16. Среди них: завершение обучения пилотов и подготовка трудоустройства в Украине. По данным канала NBC, власти Украины и военнослужащие разочарованы из-за задержки с поставкой истребителей. Тем не менее, отмечает канал, Киев не хочет публично обсуждать вопрос с Вашингтоном из-за «деликатности» темы.