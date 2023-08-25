Украинские дети, нашедшие приют в южном турецком городе Анталья, выразили желание, чтобы российско-украинская война закончилась как можно скорее и они смогли жить в безопасности в своей стране. Об этом пишет TRT World.

«Мы живем в трудных условиях. Мои мать и отец на войне, а я хочу быть солдатом. Нас привезли в Турцию на короткое время, чтобы набраться боевого духа. Наши дни здесь проходят очень хорошо. Каждый день мы занимаемся разными делами», — рассказала в беседе с TRT 14-летняя Кира Биленко.

Она поблагодарила тех, кто помог ей чувствовать себя в Турции в безопасности. При этом она подчеркнула, что хочет вернуться в Украину и жить там в спокойных условиях.

Консул Украины в Анталье Александр Воронин заявил TRT World, что украинские дети живут в Турции в хороших условиях. По его словам, жизнь в Украине стала трудной, особенно для детей.

«‎‎Детям гораздо важнее жить в спокойной и безопасной стране. Мы надеемся, что такая среда будет создана в Украине как можно скорее. Война негативно повлияла на детей психологически», — отметил Воронин.

Он добавил, что консульство проводит различные мероприятия, чтобы дети чувствовали себя хорошо. Дипломат поблагодарил Турцию за помощь детям.

«Понесли большие потери»

14-летний Владислав Прокопенко, также приехавший в Анталью из Украины, заявил, что российско-украинская война негативно изменила жизнь всех украинцев. Мать и отец ребенка остались в стране.

«Мы больше не можем думать о завтрашнем дне, мы живем сегодняшним днем. Война научила нас, что мы можем жить только настоящим моментом. Все в Украине хотят жить в процветании и мире‎»‎, — заявил подросток.

«Война забрала мой дом, мою школу, моих друзей... Мы понесли большие потери. Я надеюсь, что война закончится, и мы сможем со спокойной душой вернуться в нашу страну. Я очень скучаю по маме, папе и моей стране»‎, — рассказал Прокопенко.

Биленко, которая училась в военном училище в Украине, заявила, что в этом году они, как и в прошлом году, отмечают День Независимости Украины в невеселой атмосфере.

«‎Мы вышли из Советского Союза, мы стали независимой страной. Теперь мы снова боремся за независимость. Самое большое желание всех украинцев — чтобы война закончилась победой. Каждый день умирают люди, дети. Страдают дети»‎, — подчеркнула собеседница TRT World.