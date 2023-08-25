Момент трогательного прощания наемника с главой ЧВК Вагнер

Наемники прощаются с погибшим главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Бизнес-джет Embraer, на борту которого он находился, разбился в среду вечером в Тверской области. По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли. Самолет выполнял рейс из Москвы в Петербург. Следственный комитет России начал предварительное расследование катастрофы. #trtнарусском #вагнер #пригожин #наемники #чвк #трт #новости