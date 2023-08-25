ПОЛИТИКА
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Момент сброса очищенной воды с Фукусимы-1
Энергетическая компания Tokyo Electric Power опубликовала момент сброса воды с «Фукусимы-1» в океан. Правительство Японии одобрило этот план два года назад. Интенсивность слива составляет 460 тонн в сутки. Всего на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов. В течение 17 дней планируется сбросить около 7,8 тыс. тонн очищенной воды. #trtнарусском #фукусима #сбросводы #океан #загрязнение #shorts #трт #новости
слив / Others
25 августа 2023 г.
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