Момент сброса очищенной воды с Фукусимы-1

Энергетическая компания Tokyo Electric Power опубликовала момент сброса воды с «Фукусимы-1» в океан. Правительство Японии одобрило этот план два года назад. Интенсивность слива составляет 460 тонн в сутки. Всего на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов. В течение 17 дней планируется сбросить около 7,8 тыс. тонн очищенной воды. #trtнарусском #фукусима #сбросводы #океан #загрязнение #shorts #трт #новости