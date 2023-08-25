Женщина с обширным ожогом тела выбралась из горящей квартиры по кабелю

65-летняя женщина спаслась из горящей квартиры благодаря кабелю. Сообщается, что ей удалось выбраться, несмотря на полученный ожог 70% поверхности тела. Пострадавшую доставили в местную больницу. Пожар вспыхнул на втором этаже трехэтажного здания в центре Буэнос-Айреса. Причина возгорания неизвестна. #trtнарусском #аргентина #пожар #женщина #пострадавшие #ожоги #трт #новости