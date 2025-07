Внезапное крушение частного джета основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина в Тверской области поставило вопрос о судьбе российской военизированной структуры, успевшей обрасти географически широкими клиентскими связями. «Бренд» парамилитарного формирования, пытавшегося крупно сыграть на публичной конфронтации с военным официозом, отличался персоналистскими подходами к управлению и опирался на административный ресурс своего основателя: президент РФ Владимир Путин 24 августа заявил, что лично знал Пригожина с начала 1990-х.

«Если группа «Вагнера» — это Евгений Пригожин, то трудно понять, как она выживет. Это конец ее такой, какой мы ее знаем», — еще в июне подмечал бывший вице-маршал британской авиации Шон Белл.

Ряд американских исследователей ожидает, что у Пригожина появится преемник, однако лидерская компонента в руководстве ЧВК «Вагнера» теперь будет значительно приглушена. По их словам, Москва, скорее всего, даст наемникам возможность «действовать псевдонезависимо» под кураторством «более спокойной фигуры». Отставные представители британской разведки называют в числе наиболее вероятных кандидатур на место босса второго по значению человека внутри группы Андрея Трошева, перешедшего после июньского мятежа в ЧВК «Редут», связанную с Минобороны, а также командира штурмовой роты Александра Кузнецова.

Тем не менее, есть и противоположная точка зрения, согласно которой назначение нового лидера пройдет тихо и незаметно, чтобы избежать сопутствующих юридических и репутационных рисков, но в пригожинское кресло будет посажен неконфликтный конформист.

Исследователи сходятся в одном: крушение бизнес-джета, в пассажирском списке которого фигурировало высшее звено ЧВК «Вагнера», влечет за собой вереницу финансовых и логистических проблем. В этом контексте частный исследовательский проект All Eyes on Wagner обращает внимание на то, что на борту самолета находился Валерий Чекалов –– заместитель Пригожина. По оценкам All Eyes on Wagner, его смерть ослабляет наемников сильнее всего: он отвечал за координацию, обеспечение оружием и распределение доходов от углеводородного бизнеса.

«Нет адекватного рынка»

После неудавшейся попытки мятежа в июне этого года, члены ЧВК «Вагнера» передислоцировались в Беларусь, в то время как президент Александр Лукашенко, официально выступивший посредником в конфликте между наемниками и Минобороны РФ, предоставил Пригожину свои гарантии безопасности. Теперь смерть высшего звена компании создает интригу, что будет с ее активами на территории республики. В Атлантическом совете, исследовательском центре из США, считают, что теперь у «вагнеровцев» меньше поводов оставаться в Беларуси.

В августе, задолго до происшествия в Тверской области, американский сервис спутникового мониторинга Planet Labs зафиксировал поэтапный процесс демонтажа палаток в лагере российских наемников под Осиповичами, который стал их основным местом базирования после «ссылки». Первые объекты начали исчезать с территории военного городка, расположенного в Могилевской области Беларуси, примерно с 1 августа, уточняли в Planet Labs.

Как заявил в разговоре с TRT на русском координатор белорусской экспертной сети «Наше мнение» Вадим Можейко, тенденция на свертывание наемнического проекта в Беларуси будет логичной: для его членов попросту нет адекватной работы.

«Какое-то их количество может тренировать белорусских солдат, какое-то количество может помогать устраивать провокации на западной границе в рамках миграционного кризиса, но, в целом, нет таких стандартных военных задач, на которых они зарабатывают. Тут для них нет адекватного рынка», –– говорит аналитик.

По словам Можейко, первое после мятежа видеообращение Пригожина, которое было записано на территории Африки и появилось накануне крушения самолета, как раз выглядело как поиск того места, где «вагнеровцы» могут найти себе применение в новых политических обстоятельствах. «Они уходили в Беларусь не потому, что им есть, что здесь делать, а скорее потому, что надо было уйти куда-то из России», –– напоминает собеседник TRT на русском.

Можейко полагает, что один из наиболее рискованных сценариев на сегодня заключается в том, что какая-то часть членов ЧВК в поисках заработка может попытаться осесть в Беларуси и попроситься на службу в составе регулярных Вооруженных сил или в виде отдельного неинкорпорированного военного проекта. Если учесть прошлое «вагнеровцев», такая ситуация повысит риски в сфере безопасности, считает эксперт. «Их присутствие в Беларуси ничего хорошего белорусам не сулит и рано или поздно может привести к трагическим вещам», –– говорит он.

Поиск альтернативы

«Скорее всего, «вагнеровцы» будут размываться, –– рассуждает Вадим Можейко. –– Кто-то пойдет работать на Кремль, кто-то устроится в африканские страны, кто-то пойдет на все четыре стороны».

Последнее африканское видеообращение Пригожина создавало впечатление, что он и его наемнический «бренд» получили некую форму политической амнистии после похода на Москву и сохранили внутрисистемный потенциал. Однако данные говорят об обратном. Расследователи зафиксировали, что на континенте, страны которого долгое время пользовались услугами «вагнеровцев», фактически запущен процесс замещения пригожинского проекта на силы ЧВК «Редут» и «Конвой»: ведется активная вербовка.

Довольно символическим в этом плане явлением стало то, что 22 августа Ливию по приглашению полевого командира Халифы Хафтара посетила делегация Минобороны РФ во главе с заместителем главы военного ведомства генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым. В российском министерстве охарактеризовали поездку как первый визит, организованный по итогам российско-ливийских консультаций в рамках 11-й Московской международной конференции по безопасности и военно-технического форума «Армия-2023».

Освещая мероприятие, африканские порталы подчеркнули, что полевой командир Хафтар близок к ЧВК «Вагнера». Так что поездку Евкурова трудно рассматривать вне предположений о процессе замещения пригожинского влияния в Африке.

В разговоре с TRT на русском британский военный обозреватель Шашанк Джоши заявил, что на зарубежные активы ЧВК «Вагнера», скорее всего, еще до смерти Пригожина пытались воздействовать официальные структуры, в том числе ГРУ.

«Этот процесс, вероятно, будет продолжаться, –– допустил эксперт. –– «Вагнер» представляет собой важную компоненту российской силы за рубежом и ключевой вектор влияния в Африке. Думаю, вместо прекращения деятельности ЧВК «Вагнера» в этих странах, мы увидим смесь усилий по кооптации и замене ее альтернативными группами наемников. Я ожидаю, что некоторые сотрудники «Вагнера» за рубежом останутся там, но перейдут под новую командную вертикаль».

Джоши резюмирует: «Запрос на надежные и эффективные иностранные формирования в мире сохранится. То же самое будет и с желанием российского государства использовать недорогие средства проецирования силы в этих регионах».