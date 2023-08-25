Казахстан с сентября прошлого года, когда в РФ началась частичная мобилизация, принял более 400 тыс. граждан России. Сейчас в республике официально работают около 25 тысяч россиян. Об этом 24 августа заявил председатель комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения республики Аскарбек Ертаев.

«Порядка 25 тысяч граждан России, по которым работодатели осуществляют обязательные пенсионные выплаты, то есть у нас сейчас в стране работают порядка 25 тысяч граждан России, и они отчисляют свои пенсионные отчисления», — заявил чиновник.

Ертаев не уточнил, в каких сферах заняты граждане России.

21 сентября 2022 в России началась частичная мобилизация. После этого в Казахстане вырос приток россиян.

В 2021 году Казахстан выдал россиянам 14,8 тысяч индивидуальных идентификационных номеров (ИИН). В 2022 году — 281 тыс. За неполный 2023 год — 109,9 тысяч.

Ертаев также отметил, что Концепция миграционной политики Казахстана в 2022 году обеспечила положительное сальдо миграции — впервые за последние 11 лет.

«В основном иностранцы прибывают на постоянное место жительства из стран СНГ, КНР, Монголии и т.д. При этом больше стало прибывать иностранных граждан с техническими, экономическими, педагогическими и медицинскими специальностями», — заявил чиновник.

Казахстан развивает образовательную иммиграцию

Направления миграции, которые выделил Ертаев:

Образовательная иммиграция. Цель властей республики — позиционировать Казахстан как региональный образовательный хаб. Для этого проводится комплексная работа по созданию отраслевых университетов с современными кампусами, научными лабораториями. В текущем году на базе казахстанских вузов созданы 6 филиалов зарубежных вузов, уточнил представитель Минтруда;

Бизнес-иммиграция. Казахстан расширяет инвестиционную привлекательность страны. Инвесторы категории А-5 освобождены от получения разрешений на иностранную рабочую силу. С начала года власти страны выдали 76 таких инвесторских виз, отметил Ертаев;

Привлечение квалифицированных иностранных специалистов в Казахстан. Для этого в стране создают Перечень востребованных профессий.

Чиновник также сообщил, что республика утвердила порядок выдачи карты «Ата жолы» для этнических казахов — граждан других стран, имеющих успешные бизнес-кейсы за рубежом. На сегодня сформирован предварительный список получателей карты «Ата жолы» из 50 этнических казахов.

Как ранее писал TRT на русском, в 2022 году по меньшей мере 56 международных компаний переместились из России в Казахстан. Кроме того, республика столкнулась с масштабной волной мигрантов из России в связи с объявленной в сентябре 2022 года частичной мобилизацией. По данным миграционных служб Казахстана, границу республики пересекли более 200 тыс. россиян.