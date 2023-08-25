ПОЛИТИКА
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Кадры опустошенных лесным пожаром районов Греции
Дрон снял последствия лесного пожара недалеко от греческого города Александруполис. Пожары в этом регионе продолжаются уже неделю. Огонь распространяется из-за сильного ветра. Многие дороги закрыты для транспорта. Эвакуированы десятки населенных пунктов. Сообщается о гибели 18 человек. Пожары уничтожили свыше 600 тыс. гектаров лесных и сельскохозяйственных угодий. #trtнарусском #греция #пожар #греция2023 #грецияпожар #пожары #лесныепожары #эвакуация #тушение #тушениепожаров #александруполис #последствия #послепожара #последниймесяцлета #shorts #новостьдня #трт #новости
Кадры опустошенных лесным пожаром районов Греции / Others
25 августа 2023 г.
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