Кадры опустошенных лесным пожаром районов Греции

Дрон снял последствия лесного пожара недалеко от греческого города Александруполис. Пожары в этом регионе продолжаются уже неделю. Огонь распространяется из-за сильного ветра. Многие дороги закрыты для транспорта. Эвакуированы десятки населенных пунктов. Сообщается о гибели 18 человек. Пожары уничтожили свыше 600 тыс. гектаров лесных и сельскохозяйственных угодий. #trtнарусском #греция #пожар #греция2023 #грецияпожар #пожары #лесныепожары #эвакуация #тушение #тушениепожаров #александруполис #последствия #послепожара #последниймесяцлета #shorts #новостьдня #трт #новости