ФРГ проваливает климатический план и не сможет достичь все поставленные «‎зеленые»‎ цели к 2030 году. В частности, страна спустя семь лет будет вырабатыватьна 331 млн тонн больше углекислого газа, чем заявлено в плане правительства. С такой оценкой выступило Федеральное агентство по окружающей среде (UBA).

Согласно климатическому плану властей ФРГ, к 2030 году страна должна выбрасывать на 65% меньше углекислого газа (CO2), чем в 1990 году. Это закреплено в Законе о защите климата. Однако, по данным UBA, Германия так и не сможет достичь этой цели, поскольку принятых мер по защите климата недостаточно.

В 2022 году ФРГ выбросила в атмосферу 746 млн тонн CO2. По сравнению с 1990 годом это сокращение примерно на 40%. Эксперты UBA не рассчитывают, что за последующие семь лет Германия сможет резко сократить выбросы. Потому что план по защите климата, принятый в конце августа 2022 года, «‎слишком амбициозен»‎.

«331 млн тонн — это значительная цифра», — говорится в докладе UBA.

По оценке экспертов, Германия еще имеет шанс достичь поставленных климатических целей по сокращению выбросов на 65% к 2030 году, если полностью реализует все озвученные в августе 2022 года меры. Однако это выглядит нереалистично, констатируют авторы доклада. Пока, судя по статистике, общее количество выбросов в последующие годы только увеличится.

Директор Немецкой экологической помощи Барбара Мец назвала неспособность правительства ФРГ достичь климатических целей «нарушением закона».

ФРГ не достигнет целей Парижского климатического соглашения

При этом, как утверждают авторы UBA, даже если бы Германия выполнила поставленные климатические задачи, этого было бы недостаточно для того, чтобы удержать глобальное потепление ниже 1,5 градуса. Именно такой уровень потепления оговорен в Парижском климатическом соглашении 2015 года.

Согласно Парижскому климатическому протоколу, такие страны, как Германия, должны вносить больший вклад в защиту климата, потому что они обладают высокой экономической мощью и с начала индустриализации выбросили значительно больше углекислого газа, чем в среднем по другим странам.

По данным Climate Action Tracker (CAT), ФРГ необходимо сократить выбросы CO2 на 85%, чтобы глобальное потепление не превышало 1,5 градуса.

Для того, чтобы снизить негативное влияние на глобальный климат, властям ФРГ нужно сажать больше деревьев, восстанавливать болота и финансировать проекты по защите климата за рубежом, а также сокращать индивидуальное потребление.

Анализ Немецкого консультативного совета по окружающей среде приводит еще более жесткие цифры: для справедливого и надлежащего вклада в Парижское климатическое соглашение выбросы CO2 в Германии должны быть сокращены до нуля уже в 2031 году.

Среди мер, которые предлагают экологи для сокращения выбросов — ограничение скорости на автомагистралях. Эта мера помогла бы снизить выбросы CO2 на 6,7 млн ​​тонн в год, отмечает Ханне Фекете из NewClimate Institute. Однако пока этот план выглядит нереализуемым, констатирует эксперт.

Как ранее писал TRT на русском, экономика Германии, все еще переживающая последствия энергокризиса и зимней рецессии, едва ли вырастет во второй половине года. Такую оценку приводит агентство Bloomberg.

По словам опрошенных изданием аналитиков, экономический рост ФРГ уже остановился во втором квартале. В третьем экономика снова будет стагнировать. В четвертом квартале ожидается рост всего на 0,1% — это на 0,1 процентного пункта ниже ожиданий экономистов.

Эксперты ожидают, что немецкая экономика в 2023 году сократится на 0,3% и, вероятно, восстановится только на 0,8% в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом в 1%.