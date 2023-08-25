В Японии изобрели капсулы для комфортного сна стоя

В одном из кафе Токио появились инновационные вертикальные капсулы, в которых можно вздремнуть с комфортом стоя. Они имеют четыре точки опоры для головы, ягодиц, голеней и подошвы ног. Благодаря им можно сохранять расслабленное положение стоя. Капсулы сна назвали Giraffenap. Известно, что жирафы могут дремать стоя. #trtнарусском #япония #токио #спатьстоя #капсулы #капсулыдлясна #капсулысна #сон #китай2023 #спастьстоя #трт #новости