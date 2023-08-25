ПОЛИТИКА
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В Японии изобрели капсулы для комфортного сна стоя
В одном из кафе Токио появились инновационные вертикальные капсулы, в которых можно вздремнуть с комфортом стоя. Они имеют четыре точки опоры для головы, ягодиц, голеней и подошвы ног. Благодаря им можно сохранять расслабленное положение стоя. Капсулы сна назвали Giraffenap. Известно, что жирафы могут дремать стоя. #trtнарусском #япония #токио #спатьстоя #капсулы #капсулыдлясна #капсулысна #сон #китай2023 #спастьстоя #трт #новости
В Японии изобрели капсулы для комфортного сна стоя / Others
25 августа 2023 г.
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