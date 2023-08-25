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Летняя резиденция османских султанов - дворец в стиле барокко
Дрон запечатлел кадры дворца Ыхламур в Стамбуле, который был построен в XIX веке в стиле барокко и служил летней резиденцией османских султанов. Его еще называют уменьшенной копией знаменитого дворца Долмабахче — настолько они похожи. Оба здания построил османский архитектор Нигогос Бальян. #trtнарусском #стамбул #дворец #ыхламур #ıhlamurparkı #барокко #история #османскийдворец #султан #турция #куреш #парк #паркистамбула #трт #новости #экскурсия #виртуальнаяэкскурсия
Летняя резиденция османских султанов - дворец в стиле барокко / Others
25 августа 2023 г.
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