Летняя резиденция османских султанов - дворец в стиле барокко

Дрон запечатлел кадры дворца Ыхламур в Стамбуле, который был построен в XIX веке в стиле барокко и служил летней резиденцией османских султанов. Его еще называют уменьшенной копией знаменитого дворца Долмабахче — настолько они похожи. Оба здания построил османский архитектор Нигогос Бальян. #trtнарусском #стамбул #дворец #ыхламур #ıhlamurparkı #барокко #история #османскийдворец #султан #турция #куреш #парк #паркистамбула #трт #новости #экскурсия #виртуальнаяэкскурсия