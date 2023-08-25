Возобновление зерновой сделки является одним из основных приоритетов Турции, и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган ведет систематическую работу по этому вопросу. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве, где он находится с официальным визитом.

По словам министра, Анкара продолжает усилия по возобновлению Черноморской зерновой инициативы и надеется на успешный результат.

«Эти договоренности имеют большое значение для мировой продовольственной безопасности. Мы продолжаем контакты и консультации с Украиной, ООН, Россией, другими странами», — пояснил глава МИД.

Фидан добавил, что благодаря черноморской зерновой сделке, которая была реализована при посредничестве Анкары и ООН и была приостановлена 17 июля, на мировые рынки попало свыше 33 миллионов тонн зерна. Глава МИД отметил, что в настоящее время идет поиск альтернативных путей экспорта зерна.

«Мы знаем, что идет поиск решения проблемы, но это не может быть альтернативой первоначальной зерновой инициативе и сопряжено с определенными рисками», — сообщил он.

Турция не одобряет обстрелы портов и транспортных средств, играющих ключевую роль в транспортировке зерна, указал Фидан: «Именно по этой причине мы всегда считали, что Россию следует вернуть в уравнение с самого начала. Мы всегда предвидели, что столкнемся с подобными сценами в том варианте решения, где России не будет в уравнении. Мы также говорили об этом нашим друзьям. Поэтому мы будем продолжать наши дипломатические усилия».

Министр пояснил, что турецкие власти продолжат диалог со всеми сторонами на всех уровнях, чтобы восстановить сделку как можно скорее.

Хакан Фидан напомнил, что 7 июля Турцию по приглашению президента Эрдогана посетил президент Украины Владимир Зеленский: «В ходе этого визита наши лидеры подробно обсудили все региональные и двусторонние вопросы. Сегодня мы имели возможность проследить за ходом решения вопросов, согласованных нашими президентами».

Глава внешнеполитического ведомства подтвердил поддержку Турцией территориальной целостности Украины и выразил соболезнования родным и близким погибших в войне.

Отношения Турции и Украины развиваются в рамках стратегического сотрудничества, констатировал глава МИД Турецкой Республики: «Наши отношения с Украиной, нашим стратегическим партнером, продолжают развиваться, несмотря на войну. Мы продолжим наши усилия для того, чтобы наши экономические отношения были минимально повреждены испытаниями войны».

Хакан Фидан отметил, что во время сегодняшних встреч в Киеве поднимался вопрос путей оказания дальнейшей помощи крымским татарам, которые являются мостом между двумя странами.

«Правительство Зеленского предприняло важные шаги по укреплению прав турок-крымских татар. Мы благодарим Украину за это», — указал министр.

Глава МИД Турции напомнил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган направил видеообращение участникам саммита «Крымская платформа», который состоялся в Киеве два дня назад. Кроме того, главный советник президента Турции по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч присутствовал на саммите, представляя Турцию.

«Мы будем продолжать поддерживать восстановление Украины и ее физическое возрождение. Я верю, что наши ведущие подрядные компании внесут свою лепту в восстановлении Украины», — подчеркнул глава МИД.

Этот визит в украинскую столицу стал первым для Хакана Фидана в качестве министра иностранных дел. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром страны Денисом Шмыгалем. Министр также посетил Национальное антикоррупционное агентство Украины.