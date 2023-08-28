Фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST стал крупнейшим в мире мероприятием в сфере технологий, заявил в беседе с агентством «Анадолу» председатель правления мероприятия, глава турецкой авиастроительной компании Baykar Сельчук Байрактар.

Он напомнил: первый TEKNOFEST прошел в 2018 году — тогда выставку посетили 500 тыс. человек. В 2023 году число посетителей площадки уже седьмого по счету фестиваля в аэропорту Ататюрка в Стамбуле превысило 2,5 млн человек. Таким образом TEKNOFEST стал самым крупным в мире фестивалем авиации, космоса и технологий, отметил Байрактар.

В этом году мероприятие охватило 333 тыс. команд и 1 млн заявок от участников из 81 провинции Турции и 96 других стран. Количество категорий соревнований увеличилось с 14 до 41 основной и 102 подкатегорий.

С ростом числа участников увеличился и список наших наград, и размер поощрений: с 4 млн до 44 млн турецких лир.

«‎Желаю, чтобы TEKNOFEST, где выставлены конкретные образцы нашего отечественного технологического движения, приносил пользу нашей стране, нашему народу и вам, молодежи»‎, — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посетивший выставку в Стамбуле 29 апреля.

Фестивали в Анкаре и Измире

Байрактар уточнил: «по случаю 100-й годовщины провозглашения Турецкой Республики мы запланировали в 2023 году три фестиваля. Первый прошел в Стамбуле, второй стартует в Анкаре 30 августа, в символическую дату. Третий состоится в Измире».

В Анкаре выставку технических достижений проведут в аэропорту Этимесгут, в Измире — в аэропорту Чигли.

В обоих городах TEKNOFEST представит новейшие разработки в сфере авиации, космоса, автопрома, а также научные открытия и изобретения.

Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир в беседе с «‎Анадолу»‎ выразил уверенность, что TEKNOFEST в Анкаре вызовет большой интерес общественности.

По его словам, национальное технологическое движение мобилизовало все турецкое общество. TEKNOFEST получил поддержку со стороны ведущих учреждений Турции, уточнил министр.

«Министерство промышленности и технологий и фонд T3 — регулирующие органы фестиваля. Однако есть еще более 100 заинтересованных сторон. В частности, ROKETSAN принимает соревнования, связанные с ракетами‎»‎, — уточнил министр.

Политик подчеркнул: ведущие компании Турции «‎открывают двери и дают возможности молодым людям, предлагают необходимые им материалы и оборудование. Они дают молодым людям возможность получить работу, о которой, может быть, 20-30 лет назад нельзя было даже и мечтать».

Bayraktar TB3 готовится совершить первый полет

Сельчук Байрактар в беседе с «‎Анадолу»‎ также заявил, что в ближайшее время первый полет совершит новейший турецкий беспилотник Bayraktar TB3.

«Bayraktar TB3 станет первым в мире ударным беспилотником, который сможет совершать посадку на корабли с короткой взлетно-посадочной полосой. Вскоре после того, как мы презентовали проект, из американских и израильских компаний начали поступать заявления о том, что они намерены первыми произвести подобный беспилотник. Гонка все еще продолжается»‎, — отметил глава компании.

«‎Конечно, первый полет еще ничего не значит. Беспилотнику предстоит сделать тестовый взлет и приземление на десантном корабле TCG ANADOLU. В этой связи мы с максимальными усилиями готовим Bayraktar TB3 не только к первому полету, но и последующим этапам», — подчеркнул Байрактар.

Он отметил, что Baykar продолжает работу над беспилотником KIZILELMA. Производство этого дрона планируется начать в 2024 году.