Вечером 23 августа в Тверской области недалеко от села Куженкино разбился бизнес-джет лидера ЧВК «‎Вагнер»‎ Евгения Пригожина. Погиб он сам и еще девять человек на борту. Президент РФ Владимир Путин подтвердил гибель босса наемников.

В последний раз Пригожина видели живым в опубликованном 21 августа видео из Мали. Глава ЧВК «‎Вагнер»‎ обещал сделать «Россию еще более великой на каждом континенте, а Африку еще свободнее». 48 часов спустя Пригожин погиб.

Смерть лидера ЧВК привела к тому, что деятельность «‎Вагнера»‎ в Африке оказалась в подвешенном состоянии, пишет газета Financial Times. Гибель Пригожина породила сомнения в способности России поддерживать армию наемников на континенте, считают источники издания.

Чуть более чем за пять лет «‎Вагнер»‎ стал ключевой опорой Москвы в проецировании российского влияния в Африке. ЧВК запустила схемы вмешательства в выборы, кампании по дезинформации и военные действия. Группа наемников была удобной для Кремля, поскольку Москва могла отрицать свою причастность.

ЧВК «‎‎Вагнер» поддерживала военные хунты, пророссийских диктаторов и хрупкие правительства в Мали, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и других странах Африки в обмен на концессии на разведку полезных ископаемых и ежемесячную плату.

Правительства, поддерживаемые «‎Вагнером»‎, под давлением Пригожина разрывали большую часть своих связей с западными, а иногда и африканскими союзниками. Потому им больше некуда было обратиться, и они попадали в зону влияния Москвы, пишет FT.

«ЧВК была для этих стран последней надеждой. Они сейчас в поле влияния России, будь то Путин или Пригожин. Они не могут переключиться», — считает Кэмерон Хадсон, бывший сотрудник ЦРУ, ныне работающий в аналитическом отделе Центра стратегических и международных исследований.

Операции ЧВК в Африке после мятежа

Статус Пригожина как посланника России в Африке сильно ослаб после попытки военного мятежа в конце июня, заявили собеседники FT.

Как ранее писал TRT на русском, 23-24 июня ЧВК «Вагнер» попыталась совершить вооруженный мятеж в России. Пригожин объявил о начале «марша справедливости» на Москву.

Ситуацию удалось урегулировать при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко. После переговоров с ним Пригожин объявил о развороте направленных в сторону Москвы колонн наемников, большую их часть вывели в Беларусь.

FT отмечает: после попытки мятежа статус Пригожина сильно пошатнулся. Хотя глава ЧВК встречался с африканскими чиновниками в кулуарах недавнего саммита «Россия-Африка‎»‎ в Санкт-Петербурге. Также он публично выступил в пользу военной хунты, совершившей переворот в Нигере в прошлом месяце.

После мятежа босс «‎Вагнера»‎ заключил сделку с Путиным, согласно которой он и его бойцы переедут в Беларусь, прежде чем в конечном итоге переберутся в Африку. Это дало военачальнику уверенность в том, что он «более или менее разобрался с Путиным», рассказал FT давний знакомый Пригожина.

ЦАР должна была стать последним полигоном Пригожина

Поскольку большая часть боевых сил «‎‎Вагнера» в Украине либо присоединилась к войскам Минобороны, либо уехала домой, у Пригожина оставался лишь небольшой контингент, который он планировал разместить в ЦАР, отмечает источник издания.

«Они [власти РФ] позволили ему [Пригожину] взять с собой в Африку столько людей, сколько он хотел. Около 1000 отправились, а 500 уже перераспределились», — заявил собеседник газеты. — «Итак, они начали все сначала, и если бы он [Пригожин] выжил, он бы в конечном итоге придумал какой-нибудь способ снова предстать перед Путиным и сказать: «Посмотрите, что я сделал в Африке».

FT уточняет: за последние пять лет ЦАР стала полноценным полигоном «Вагнера‎»‎ в Африке. Группа отвечала за охрану президента Фостена-Арканжа Туадеры, обучение военных и участие в боевых миссиях против повстанческих группировок.

Взамен власти страны дали компаниям, связанным с «‎‎Вагнером», концессии на золотые и алмазные рудники, а также права на экспорт древесины.

По данным Wall Street Journal (WSJ), Пригожин во время последней поездки в Африку 18-21 августа встречался с представителями ЦАР и Сил быстрого реагирования Судана. Он пообещал представить суданцам военную помощь. Затем он направился в Мали.

Во время визита в Банги, столицу ЦАР, Пригожин обещал усилить присутствие ЧВК в стране, чтобы обеспечить безопасность местного правительства и «содействовать новым инвестициям в сельское хозяйство», заявил один из собеседников WSJ.

FT отмечает: по состоянию на февраль 2023 года, в ЦАР находились около 1,5 тыс. наемников «‎Вагнера»‎. ЧВК действует там с 2018 года. После попытки пригожинского мятежа 23–24 июня власти в Банги заявили: если РФ решит отозвать вагнеровцев, то они примут вместо них «бетховенов» или «моцартов».

Кто претендует на активы Пригожина в Африке?

Согласно просочившейся дипломатической ноте США, на руднике Ндассима связанная с ЧВК компания Midas Resources продолжает значительные операции по добыче золота. Годовая прибыль рудника может составлять $1 млрд при полной производственной мощности, отмечает издание.

Однако, по мнению давнего знакомого Пригожина, будущие операции «‎Вагнера» ‎в Африке, скорее всего, будут менее прибыльными. «Мы говорим максимум о десятках миллионов в год», — заключил источник.

Энрика Пикко, директор аналитического центра Crisis Group по Центральной Африке, считает, что с уходом Пригожина на континенте появятся новые рупоры влияния Москвы.

«Мы увидим изменения в цепочке командования среди главных офицеров и наиболее заметных лиц, которые продолжат операции ЧВК на континенте», — отметила эксперт.

«Это займет время и станет частью более крупного поглощения со стороны Минобороны России. Кремль также может захватить бизнес и компании, связанные с Пригожиным, в ЦАР», — предположила Пикко.

«Африканские лидеры будут осторожны, чтобы не расстроить Кремль», — уточнила эксперт. — «Смерть Пригожина может стать очень устрашающим посланием для африканских лидеров».

Что будет дальше, во многом зависит от российского президента, уточнила собеседница FT. Москва предложила после мятежа «‎Вагнера‎» начать расформирование группировки, но Кремль так и не представил публичного плана действий относительно того, как будут развиваться эти операции.

По словам людей, знакомых с ситуацией, поездка Пригожина в Африку 21 августа могла быть вызвана желанием помешать ГРУ, службе внешней разведки российских вооруженных сил, взять под контроль его операции.

Однако даже если российская армия действительно перехватит контроль над активами ЧВК в Африке, она вряд ли сможет полностью повторить операции Пригожина, заявил FT источник, близкий к российскому Минобороны.