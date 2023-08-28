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Скорость ветра на Майорке достигла 120 км/ч
На испанский курортный остров Майорка обрушился сильный шторм и ливни. Скорость шквалистого ветра достигла 120 км/ч. На кадрах очевидцев видны поваленные деревья и поврежденные здания. Из-за проливных дождей центральные улицы и дороги оказались затоплены. Власти сообщают о более 20 пострадавших, среди них трое детей. Туристов и жителей призвали не покидать свои дома и гостиницы. На острове введен режим чрезвычайной ситуации. #Испания #Майорка #ураган #шторм
Скорость ветра на Майорке достигла 120 км/ч / Others
28 августа 2023 г.
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