Скорость ветра на Майорке достигла 120 км/ч

На испанский курортный остров Майорка обрушился сильный шторм и ливни. Скорость шквалистого ветра достигла 120 км/ч. На кадрах очевидцев видны поваленные деревья и поврежденные здания. Из-за проливных дождей центральные улицы и дороги оказались затоплены. Власти сообщают о более 20 пострадавших, среди них трое детей. Туристов и жителей призвали не покидать свои дома и гостиницы. На острове введен режим чрезвычайной ситуации. #Испания #Майорка #ураган #шторм