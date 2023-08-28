Кадры обгоревших животных в Греции

От лесных пожаров в Греции за последние 10 дней пострадали сотни животных. По всей стране выгорело около ста тысяч гектаров земли. Очаг в районе Александруполиса на границе с Турцией называют самым разрушительным пожаром в истории ЕС. #trtнарусском #греция #пожар #животные #животныймир #пожары #лесныепожары #пострадавшие #послепожара #огонь #александруполис #спасениежизни #спасение #трт #новости