ПОЛИТИКА
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Туристы в Турции наткнулись на группу медведей гризли
Туристы, путешествующие к кратерному озеру Немрут в Турции, неожиданно наткнулись на группу медведей гризли. Животные вели себя дружелюбно и с любопытством рассматривали людей. Озеро Немрут является вторым по величине кратерным озером в мире и крупнейшим в Турции. Оно находится на высоте 2200 м. #trtнарусском #турция #медведи #мишка #озеро #немрурт #немрут #медведь #туристы #гризли #трт #новости
Туристы в Турции наткнулись на группу медведей гризли. / Others
28 августа 2023 г.
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