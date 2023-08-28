Туристы в Турции наткнулись на группу медведей гризли

Туристы, путешествующие к кратерному озеру Немрут в Турции, неожиданно наткнулись на группу медведей гризли. Животные вели себя дружелюбно и с любопытством рассматривали людей. Озеро Немрут является вторым по величине кратерным озером в мире и крупнейшим в Турции. Оно находится на высоте 2200 м. #trtнарусском #турция #медведи #мишка #озеро #немрурт #немрут #медведь #туристы #гризли #трт #новости