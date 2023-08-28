Художник из Лондона рисует миниатюры на жевательной резинке

Художник из Лондона Бен Уилсон превращает мусор под ногами в уличное произведение искусства. Он находит прилипший к асфальту комочек жвачки, растапливает его, покрывает лаком и рисует на нем миниатюрную картину. А уже дома в своей мастерской Уилсон наносит рисунок на мозаичную плитку, которую художник планирует наклеить на стены лондонского метро. #trtнарусском #художник #картины #рисунокнаасфальте #искусство #лондон #рисунок #миниатюра #асфальт #жвачка #рисование #художник2023 #трт #новости