ПОЛИТИКА
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Художник из Лондона рисует миниатюры на жевательной резинке
Художник из Лондона Бен Уилсон превращает мусор под ногами в уличное произведение искусства. Он находит прилипший к асфальту комочек жвачки, растапливает его, покрывает лаком и рисует на нем миниатюрную картину. А уже дома в своей мастерской Уилсон наносит рисунок на мозаичную плитку, которую художник планирует наклеить на стены лондонского метро. #trtнарусском #художник #картины #рисунокнаасфальте #искусство #лондон #рисунок #миниатюра #асфальт #жвачка #рисование #художник2023 #трт #новости
Художник из Лондона рисует миниатюры на жевательной резинке / Others
28 августа 2023 г.
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