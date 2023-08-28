ПОЛИТИКА
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Парашютисты из России установили рекорд по групповой акробатике
В Рязанской области парашютисты установили рекорд России по групповой акробатике. 68 спортсменов из национальной парашютной команды двумя равными группами прыгнули с высоты 4,5 тысячи метров, чтобы объединиться в фигуры во время полета. Прыжок первой из них стал новым рекордом страны в дисциплине «Большие формации перестроения». #trtнарусском #рязань #парашютныйспорт #парашютисты #прыжкиспарашютом #россия #акробатика #рекорд #рекорды #рекордмира #рекордроссии #внебе #парашют #экстрим #прыжки #трт #новости
парашютисты из россии / Others
28 августа 2023 г.
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