Парашютисты из России установили рекорд по групповой акробатике

В Рязанской области парашютисты установили рекорд России по групповой акробатике. 68 спортсменов из национальной парашютной команды двумя равными группами прыгнули с высоты 4,5 тысячи метров, чтобы объединиться в фигуры во время полета. Прыжок первой из них стал новым рекордом страны в дисциплине «Большие формации перестроения». #trtнарусском #рязань #парашютныйспорт #парашютисты #прыжкиспарашютом #россия #акробатика #рекорд #рекорды #рекордмира #рекордроссии #внебе #парашют #экстрим #прыжки #трт #новости