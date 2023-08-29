ПОЛИТИКА
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Как сейчас выглядит освобожденное украинское село Работино
Украинские военные подняли флаг над Работино в Запорожской области. Это село открывает выход к Токмаку — автомобильному и железнодорожному узлу, который ведет к Азовскому морю. ВСУ начали продвижение в конце июля и уже в августе взяли населенный пункт под контроль. Минобороны Украины сообщает, что село освободили полностью. В России не комментируют потерю Работино. #trtнарусском #украина #работино #освобождение #россия #войнавукраине #нетвойне #shorts #трт #новости
флаг / Others
29 августа 2023 г.
Истории
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