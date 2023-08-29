29 августа 2023 г.
ПОЛИТИКА
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В Индии учительница просит учеников дать пощечину однокласснику-мусульманину
В Индии учительница-индуистка поручила своим ученикам дать пощечину семилетнему однокласснику-мусульманину. Инцидент вызвал бурю возмущения в социальных сетях и стал поводом для расследования полиции. #trtнарусском #индия #школа #исламофобия #исламофоб #индусы #учитель #однокласники #дети #школьники #учеба #пощечина #удар #трт #новости
В Индии учительница просит учеников дать пощечину однокласснику-мусульманину / Others
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