ПОЛИТИКА
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Как криминальный район в Мексике превратился в туристический
Район Истапалапа в столице Мексики считается самой большой галереей под открытым небом в мире. А все из-за большого количества муралов. Несколько лет назад мэрия разрешила уличным художникам раскрасить стены зданий в этом районе. И с тех пор этот процесс не останавливается. В Истапалапа насчитывают тысячи муралов. И если раньше город считался криминальным, то теперь он стал туристической изюминкой Мехико. #Мексика #Мехико #мурал #картины
Как криминальный район в Мексике превратился в туристический / Others
29 августа 2023 г.
Истории
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