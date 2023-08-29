Как криминальный район в Мексике превратился в туристический

Район Истапалапа в столице Мексики считается самой большой галереей под открытым небом в мире. А все из-за большого количества муралов. Несколько лет назад мэрия разрешила уличным художникам раскрасить стены зданий в этом районе. И с тех пор этот процесс не останавливается. В Истапалапа насчитывают тысячи муралов. И если раньше город считался криминальным, то теперь он стал туристической изюминкой Мехико. #Мексика #Мехико #мурал #картины