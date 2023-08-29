Норвегии пришлось убить 40 северных оленей, вернувшихся из России, чтобы не платить Москве экологический сбор. Об этом сообщает агентство AFP.

За выпас каждого оленя на российской территории необходимо заплатить $4700. По другому иску РФ потребовала от норвежской стороны выплатить за выпас оленей $4,4 млн.

Норвежские власти уточнили: в этом году 42 северных оленя пересекли норвежско-российскую границу и паслись в российском заповеднике «Пасвик». 40 из них вернулись и сразу были застрелены. Это было сделано из опасений, что олени снова перейдут границу, и за них придется снова платить. Еще две особи находятся в России, ожидается, что они вскоре вернутся обратно.

Норвегия начала ремонт обветшавшего заграждения на границе, так называемого «‎оленьего забора»‎. Его протяженность составляет 150 км, он было построен в 1954 году. Всего планируется заменить участок длиной в 7 км. Ремонт обойдется Норвегии в $348 тысяч, однако это в разы меньше, чем затраты на выпас оленей в России.

В 1991 году Россия, Норвегия и Финляндия договорились о сотрудничестве в области охраны природы в районе Пасвик — Инари. Государства обязались перегонять обратно оленей-«нарушителей», пересекающих границу. Ущерб в таких случаях было решено компенсировать из бюджета страны, которой принадлежат олени.

Оленей выпасают коренные народы севера — саамы. Они живут в центральной и арктической части Норвегии, а также в Финляндии и в российской Мурманской области. Считается, что саамы родом из Центральной Азии. Они поселились в арктической Европе около 9 тыс. лет назад.

Саамы традиционно живут в Лапландии, которая простирается от северной части Норвегии через Швецию и Финляндию до России. В арктическом регионе большинство из них проживает на норвежской стороне границы.