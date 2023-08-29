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В Норвегии убили 40 северных оленей из опасений, что они уйдут в Россию
Власти Норвегии убили животных, чтобы они не ушли на выпас на российскую территорию. Тогда бы Осло пришлось заплатить России несколько миллионов евро
В Норвегии убили 40 северных оленей из опасений, что они уйдут в Россию
Фото: / Others
29 августа 2023 г.

Норвегии пришлось убить 40 северных оленей, вернувшихся из России, чтобы не платить Москве экологический сбор. Об этом сообщает агентство AFP.

За выпас каждого оленя на российской территории необходимо заплатить $4700. По другому иску РФ потребовала от норвежской стороны выплатить за выпас оленей $4,4 млн.

Норвежские власти уточнили: в этом году 42 северных оленя пересекли норвежско-российскую границу и паслись в российском заповеднике «Пасвик». 40 из них вернулись и сразу были застрелены. Это было сделано из опасений, что олени снова перейдут границу, и за них придется снова платить. Еще две особи находятся в России, ожидается, что они вскоре вернутся обратно.

Норвегия начала ремонт обветшавшего заграждения на границе, так называемого «‎оленьего забора»‎. Его протяженность составляет 150 км, он было построен в 1954 году. Всего планируется заменить участок длиной в 7 км. Ремонт обойдется Норвегии в $348 тысяч, однако это в разы меньше, чем затраты на выпас оленей в России.

В 1991 году Россия, Норвегия и Финляндия договорились о сотрудничестве в области охраны природы в районе Пасвик — Инари. Государства обязались перегонять обратно оленей-«нарушителей», пересекающих границу. Ущерб в таких случаях было решено компенсировать из бюджета страны, которой принадлежат олени.

Оленей выпасают коренные народы севера — саамы. Они живут в центральной и арктической части Норвегии, а также в Финляндии и в российской Мурманской области. Считается, что саамы родом из Центральной Азии. Они поселились в арктической Европе около 9 тыс. лет назад.

Саамы традиционно живут в Лапландии, которая простирается от северной части Норвегии через Швецию и Финляндию до России. В арктическом регионе большинство из них проживает на норвежской стороне границы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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