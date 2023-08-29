Германия столкнулась с серьезными трудностями при подготовке военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителей тренировочной миссии Евросоюза.

Главные проблемы: нехватка квалифицированных переводчиков для перевода документации и обучения украинцев, устаревшая техника, а также стареющий боевой состав ВСУ, уточняет издание.

К концу года 10 тыс. украинских военных пройдут обучение в Германии. Это часть более широкой программы Запада по оснащению украинских вооруженных сил танками, артиллерией и системами противовоздушной обороны. По этой программе Киев уже отправил 63 тыс. новобранцев для учебы в тренировочных лагерях в Германии, США и других западных странах.

«Переводчики — это проблема номер один‎»‎

Когда немецкие, голландские и датские офицеры начали тренировать украинских военных на базе в северной Германии, «они не ожидали, что нехватка компетентных переводчиков станет главной проблемой», отмечает FT.

«Переводчики — это проблема номер один», — заявил изданию голландский бригадный генерал Мартин Бонн, заместитель главы многонациональной тренировочной миссии ЕС. Миссию создали в ноябре 2022 года для обучения ВСУ различным видам оружия и тактики.

FT уточняет: Украина и западные союзники предоставляют переводчиков, однако у них часто возникают проблемы с необходимым запасом слов, особенно в военной и военно-технической сфере. Переводчики не специализируются на переводе инструкций к оружию с немецкого на украинский, это приводит к серьезным задержкам, отмечает издание.

Аналогичная проблема возникла и в Дании. В этой стране около восьми украинских пилотов и десятки вспомогательного персонала проходят подготовку для управления истребителями F-16. Скандинавская страна стала одной из первых, кто согласился обучать украинцев полетам на F-16.

ВСУ также направляют на учебу в ФРГ и Данию стареющих новобранцев. «Одному волонтеру, оказавшемуся в Германии, был 71 год», — пишет газета.

FT добавляет, что танки Leopard 1, которые ФРГ согласилась поставить вместе с Leopard 2, рассматривается как худшая из двух моделей. Хотя перед отправкой в Украину «‎‎танки проходят ремонт», это не спасает ситуацию. В России реагируют крайне негативно на планы западных союзников Украины обучать военных ВСУ.

Как ранее писал TRT на русском, Пентагон выдвинул Киеву ряд условий для получения истребителей F-16. Среди них: завершение обучения пилотов и подготовка трудоустройства в Украине. По данным канала NBC, власти Украины и военнослужащие разочарованы из-за задержки с поставкой истребителей. Тем не менее, отмечает канал, Киев не хочет публично обсуждать вопрос с Вашингтоном из-за «деликатности» темы.