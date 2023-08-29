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Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о поставках электроэнергии
Представители министерств энергетики и водных ресурсов трёх республик провели встречу в Астане. Стороны обсудили поставки электричества в предстоящий осенне-зимний период
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о поставках электроэнергии
Фото: AA / Others
29 августа 2023 г.

Делегации министерств энергетики и водных ресурсов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана договорились о поставках электроэнергии в осенне-зимний период. Соответствующее решение ведомства приняли на встрече в Астане 25-26 августа, сообщает пресс-служба Минэнерго Казахстана.

На встрече стороны договорились о взаимных поставках электричества, определили объемы и условия поставок. Министерство не приводит подробности соглашений.

Делегации трех стран также условились проработать почасовой учет электроэнергии и внедрение такого механизма. Также стороны заключат договоры на урегулирование внеплановых перетоков между хозяйственными субъектами и пересмотрят действующие условия договоров для урегулирования перетоков.

Минэнерго Казахстана уточняет: во время встречи в Астане стороны также обсудили трансграничные гидроэнергетические проекты. Среди них — ГЭС «Камбарата-1» в Кыргызстане. В январе текущего года Астана, Бишкек и Ташкент договорились о совместной реализации проекта этой ГЭС. Плановая мощность станции — 1860 МВт, а ежегодный объем производства электроэнергии — 5,5 млрд киловатт-часов. Высота плотины «Камбар-Аты-1» — 275 метров.

Следующая встреча представителей трех стран по энергетике запланирована в ноябре 2023 года в Бишкеке.

Как ранее писал TRT на русском, Турция и Кыргызстан обсуждают сотрудничество в строительстве малых и средних ГЭС. Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара заинтересована сотрудничать с Кыргызстаном в области энергетики. Возведение гидроэлектростанций может стать хорошей основой для совместных проектов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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