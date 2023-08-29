Во Франции запретили абайю — традиционное длинное платье мусульманок

Во Франции на следующей неделе вступает в силу запрет о ношении в школах абайи – традиционного длинного женского платья, которое распространено в некоторых мусульманских странах. Левые силы в стране против такого решения и считают его посягательством на гражданские свободы. #trtнарусском #франция #мусульмане #ислам #абая #платок #хиджаб #хиджабы #хиджабвидео #хиджабвшколе #запретхиджаба #трт #новости #мусульмане #мусульманки #платок #франция2023 #свобода #свободаволи