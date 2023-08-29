ПОЛИТИКА
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Во Франции запретили абайю — традиционное длинное платье мусульманок
Во Франции на следующей неделе вступает в силу запрет о ношении в школах абайи – традиционного длинного женского платья, которое распространено в некоторых мусульманских странах. Левые силы в стране против такого решения и считают его посягательством на гражданские свободы. #trtнарусском #франция #мусульмане #ислам #абая #платок #хиджаб #хиджабы #хиджабвидео #хиджабвшколе #запретхиджаба #трт #новости #мусульмане #мусульманки #платок #франция2023 #свобода #свободаволи
ваим / Others
29 августа 2023 г.
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