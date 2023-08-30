101-ю годовщину победы в битве при Думлупынаре празднуют в Баку и Бишкеке

В Азербайджане и Кыргызстане отпраздновали День Победы Турции. Участники праздничных церемоний возложили цветы к памятнику Мустафы Кемаля Ататюрка и монументу турецким воинам. 30 августа 1922 года турецкая армия под руководством Мустафы Кемаля (Ататюрка) победила в битве при Думлупынаре. Эта победа считается решающей в национально-освободительной борьбе Турции от европейских захватчиков. #Турция #Ататюрк #ДеньПобеда #победа #Азербайдждан #Кыргызстан